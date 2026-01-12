Астрологи Mixnews предупреждают: сейчас не время для экстремальных экспериментов с телом и графиком, но отличная возможность мягко восстановить баланс, укрепить иммунитет и обратить внимание на режим дня.
Что советуют звёзды по знакам зодиака
Овен: энергия на высоте, но важно избегать перегрузок — следите за сном и дыханием.
Телец: мягкое движение и тепло улучшат самочувствие — начните спокойные оздоровительные привычки.
Близнецы: нервной системе нужны паузы и отдых — цифровой детокс поможет восстановиться.
Рак: эмоциональное состояние напрямую влияет на тело — избегайте конфликтов, заботьтесь о себе.
Лев: порядок и дисциплина в распорядке дня пойдут на пользу — стабилизируйте питание и активность.
Дева: здоровье улучшится через регулярность — выбирайте 2–3 полезные привычки и придерживайтесь их.
Весы: гармония вокруг и достаточный отдых помогут восстановить баланс.
Скорпион: мягкое очищение — умеренность в еде и водные процедуры поддержат организм.
Стрелец: регулярное питание и прогулки — ключ к стабильной энергии.
Козерог: отличное время для новых здоровых привычек, но без фанатизма.
Водолей: замедлите темп — сон, тишина и медитации помогут восстановить ресурсы.
Рыбы: здоровье связано с окружением — поддержка друзей и спокойное общение благоприятно влияют на состояние.
Новолуние в Козероге напоминает: здоровье строится не рывками, а вниманием к себе, последовательным режимом и заботой о теле. Эта неделя подходит для мягкого восстановления, укрепления режима и возвращения к телесному комфорту без чрезмерных нагрузок.