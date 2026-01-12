Неделя с 12 по 18 января 2026 года проходит под влиянием Новолуния в Козероге, и это отражается не только на настроении, но и на состоянии здоровья.

Астрологи Mixnews предупреждают: сейчас не время для экстремальных экспериментов с телом и графиком, но отличная возможность мягко восстановить баланс, укрепить иммунитет и обратить внимание на режим дня.

Что советуют звёзды по знакам зодиака

Овен: энергия на высоте, но важно избегать перегрузок — следите за сном и дыханием.

Телец: мягкое движение и тепло улучшат самочувствие — начните спокойные оздоровительные привычки.

Близнецы: нервной системе нужны паузы и отдых — цифровой детокс поможет восстановиться.

Рак: эмоциональное состояние напрямую влияет на тело — избегайте конфликтов, заботьтесь о себе.

Лев: порядок и дисциплина в распорядке дня пойдут на пользу — стабилизируйте питание и активность.

Дева: здоровье улучшится через регулярность — выбирайте 2–3 полезные привычки и придерживайтесь их.

Весы: гармония вокруг и достаточный отдых помогут восстановить баланс.

Скорпион: мягкое очищение — умеренность в еде и водные процедуры поддержат организм.

Стрелец: регулярное питание и прогулки — ключ к стабильной энергии.

Козерог: отличное время для новых здоровых привычек, но без фанатизма.

Водолей: замедлите темп — сон, тишина и медитации помогут восстановить ресурсы.

Рыбы: здоровье связано с окружением — поддержка друзей и спокойное общение благоприятно влияют на состояние.

Новолуние в Козероге напоминает: здоровье строится не рывками, а вниманием к себе, последовательным режимом и заботой о теле. Эта неделя подходит для мягкого восстановления, укрепления режима и возвращения к телесному комфорту без чрезмерных нагрузок.