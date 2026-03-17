16 марта в 11:30, на перекрёстке улиц Курмангазы и Н. Савичева, произошло ДТП с участием двух автомобилей «ГАЗель».

По предварительным данным ДП ЗКО, водитель «ГАЗ-3302» не уступил дорогу и столкнулся с маршрутным автобусом №1. В результате столкновения маршрутка опрокинулась.

В салоне находились водитель и один пассажир. Медицинский осмотр показал, что серьёзных травм нет, пострадавших отпустили домой. В отношении водителя «ГАЗели» составлен административный протокол.

Полиция напоминает водителям о необходимости соблюдать ПДД, быть внимательными и уступать дорогу транспортным средствам, движущимся по главной дороге.