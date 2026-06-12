Во время разбирательства выяснилось, что у мужчины был предмет, похожий на пистолет.

Жителя Уральска арестовали на 15 суток за скандал на работе у бывшей девушки

9 июня в одной из медицинских клиник Уральска произошел конфликт. По информации Polisia.kz, в полицию обратилась сотрудница учреждения. Она сообщила, что на ее рабочее место пришел бывший молодой человек и устроил скандал. По словам очевидцев, мужчина громко ругался, использовал нецензурную брань и мешал работе персонала и посетителям клиники.

Прибывшие на место полицейские установили личность нарушителя и задержали его. Во время разбирательства выяснилось, что у мужчины был предмет, похожий на пистолет. Проверка показала, что это была игрушка, и угрозы для окружающих она не представляла.

В отношении мужчины составили административный протокол за мелкое хулиганство. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 15 суток ареста. В полиции напомнили, что любые конфликты необходимо решать законным путем, не нарушая общественный порядок.