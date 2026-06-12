Мужчина водворен в ИВС, начато досудебное расследование.

В конце мая текущего года в Актау сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности МВД задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщает Polisia.kz.

По данным ведомства, задержанный причастен к ликвидированному каналу поставки запрещенных веществ каннабисной группы в особо крупном размере из южных регионов страны.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий у него изъяли четыре свертка с гашишем. Экспертиза установила, что общий вес изъятых веществ составил более четырёх килограммов.

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.