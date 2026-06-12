В конце мая текущего года в Актау сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности МВД задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщает Polisia.kz.
По данным ведомства, задержанный причастен к ликвидированному каналу поставки запрещенных веществ каннабисной группы в особо крупном размере из южных регионов страны.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий у него изъяли четыре свертка с гашишем. Экспертиза установила, что общий вес изъятых веществ составил более четырёх килограммов.
По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
- МВД Республики Казахстан предупреждает: любые факты незаконного оборота наркотиков будут выявляться и жестко пресекаться в рамках действующего законодательства, - отметил начальник управления комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.