Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о планах провести амнистию по ряду уголовных и административных правонарушений, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства сообщил, что инициатива затронет правонарушения, не представлявшие серьёзной угрозы для общества и государства.

— Сейчас мы можем провести дополнительную амнистию по ряду уголовных и административных правонарушений, не представлявших угрозы безопасности граждан и государства, — заявил президент.

Президент отметил, что административная амнистия в стране будет проведена впервые, и поручил парламенту рассмотреть соответствующий закон.

— Хочу отметить, что административная амнистия станет первой в истории нашей страны. Прошу парламент принять соответствующий закон до конца текущей сессии. Это важный шаг на пути утверждения в нашем обществе гуманистических идеалов и прогрессивных ценностей Основного закона, — подчеркнул он.

Также Токаев указал на значение новой Конституции и её роль в развитии страны.

— Народная Конституция – это по сути стратегический мандат доверия и новый общественный договор, устремленный к долгосрочным целям и горизонтам прогресса. Поэтому можно уверенно сказать: наша страна вступает в качественно новый этап своего развития. Следовательно, предстоит перезагрузка взаимоотношений государства и граждан, — отметил глава государства.

Глава государства добавил, что Основной закон отражает ожидания общества и ориентирован на будущее.

— В её статьях отражены мечты и чаяния каждого из нас, надежда и вера в светлое будущее наших детей и внуков. Основной закон станет настольной книгой для всех истинных патриотов нашего Отечества, — сказал он.

Президент выразил уверенность, что новая Конституция станет прочной основой для развития страны.