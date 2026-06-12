Насекомые атакуют людей во дворах, возле домов и особенно на набережной.

Жители Атырау вновь жалуются на массовое нашествие комаров. Несмотря на то, что в этом году на борьбу с насекомыми выделена внушительная сумма, меньше их не становится.

По словам горожан, вечером на улицу практически невозможно выйти: насекомые атакуют людей во дворах, возле домов и особенно на набережной.

Несмотря на проводимую дезинсекцию, жители утверждают, что заметного эффекта пока нет. В социальных сетях атыраусцы публикуют видео, на которых видно большое скопление комаров в разных районах города.

Житель города Айдар Басаров рассказывает, что из-за комаров ему стало невозможно заниматься вечерними пробежками.

- Раньше каждый вечер выходил бегать на набережную. Сейчас это просто невозможно. Комары буквально облепляют со всех сторон, спокойно пройти нельзя, не то что бегать. Люди перестали выводить детей на улицу вечером, потому что кровопийцы атакуют моментально. Мы же знаем, что на эти цели ежегодно выделяются деньги, неужели все это на ветер? - возмущается он.

Тем временем в акимате заявляют, что обработка ведется в усиленном режиме. Как сообщили в ведомстве, территория Атырау разделена на два сектора - правый и левый берег. Дезинсекционные работы проводятся ежедневно с 21:00 до 06:00.

- Для повышения эффективности обрабатываются открытые участки, водоемы и места скопления комаров. Используются специальные дымовые установки и дроны для труднодоступных территорий, - сообщили в акимате.

По официальным данным, в этом году на борьбу с комарами из бюджета предусмотрено около 200 миллионов тенге. Власти уверяют, что работы будут продолжаться на протяжении всего сезона.

Сакен Омаров