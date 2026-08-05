5 миллиардов тенге на артезианские скважины: как изъятые активы решат проблемы Актобе

Возвращенные из-за рубежа незаконные активы пойдут на помощь жителям Актюбинской области. Правительство Казахстана выделяет 5 миллиардов тенге из Специального госслужбы фонда на строительство масштабного группового водопровода.

Проект решит одну из самых острых коммунальных проблем региона — нехватку питьевой воды в быстрорастущих жилых массивах.

Откуда придет вода и на сколько ее хватит

Источником станет Сарыбулакское месторождение подземных вод, расположенное в 56 километрах от Актобе. Инженеры пробурят и обустроят 20 артезианских скважин, а также проложат магистральные сети к жилым кварталам.

Разведанных подземных запасов месторождения, по оценкам специалистов, хватит как минимум на 30 лет бесперебойной работы. Строительные бригады зайдут на объект уже в этом году.

Кого касается новый проект

После запуска водопровод станет выдавать до 70 тысяч кубометров воды в сутки. В первую очередь стабильное снабжение получат микрорайоны Батыс-1, Батыс-2 и Батыс-3, где застройка идет быстрее всего, а коммунальные сети работают на пределе.

Помимо самого областного центра, чистую питьевую воду из новых скважин получат также жители Алгинского и Мугалжарского районов.

Куда еще уходят конфискованные миллионы

Строительство водовода — лишь один из сотен проектов, финансируемых за счет изъятых у коррупционеров средств. Все деньги поступают в Специальный государственный фонд, откуда их перенаправляют на социальные стройки по всей стране.

С 2024 по 2026 год правительство утвердило финансирование более 500 подобных объектов на 610 миллиардов тенге. Почти половина этих денег — 226,5 миллиарда — пошла именно на модернизацию и ремонт водной инфраструктуры в регионах.