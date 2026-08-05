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Социум

В Казахстане разрешили тестировать беспилотные такси

В Казахстане стартует 3-летний эксперимент с беспилотными авто. Как их узнать в потоке и кто ответит при ДТП?
Дана Рахметова
В Казахстане разрешили тестировать беспилотные такси
Изображение сгенерировано нейросетью

В Астане, Алматы и Косшы в ближайшие три года начнут тестировать беспилотный транспорт. Власти Казахстана утвердили правила эксперимента, которые позволяют выводить на дороги общего пользования как машины с пилотом-страховщиком, так и полностью автономные автомобили без человека в салоне. Об этом сообщает Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК. 

Разбираемся, как будет работать новый транспорт, как его узнать в потоке и кто гарантирует безопасность пассажиров.

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Где и в каком формате поедут автопилоты
Тестирование пройдет как на закрытых полигонах, так и на согласованных городских улицах. Проект рассчитан на три года. За это время разработчики планируют проверить технологию в реальном трафике, а также протестировать автономный транспорт в сервисах такси и на регулярных пассажирских маршрутах.

Машины разделят на две категории:

  • Условная автоматизация: за рулем обязательно находится водитель, готовый в любой момент перехватить управление.
  • Высокая автоматизация: автомобиль передвигается без человека в салоне, а за его движением дистанционно следит оператор.

Безопасность, маркировка и страховка
Все автономные автомобили получат специальный знак «Автономное управление», чтобы другие участники движения могли заранее их распознать.

К безопасности техники предъявлены строгие требования. Каждую машину оснастят видеокамерами, «черными ящиками» для записи данных, кнопкой аварийного отключения автопилота и зашифрованным ПО для защиты от хакерских атак.

Для пассажиров и пешеходов предусмотрена финансовая защита: ответственность всех компаний-участников эксперимента подлежит обовзятельному страхованию на случай ДТП.

«Реализация пилотного проекта позволит апробировать технологии автономного транспорта в реальных условиях, сформировать правоприменительную практику и создать основу для дальнейшего развития законодательства», — отметил вице-министр ИИ и цифрового развития РК Гиззат Байтурсынов.

Официальный текст правил опубликуют в информационно-правовой системе «Әділет» в течение пяти рабочих дней.

такси без водителя

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