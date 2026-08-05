Самолет разорвало на две части и охватило огнем после крушения

В американском городе Ларедо, штат Техас, после крушения частного самолета на трассе Loop 20 началась масштабная спасательная операция. Очевидцы и сотрудники полиции пытались добраться до находившихся внутри воздушного судна людей через поврежденные окна, передает МойГород со ссылкой на AP News.

По данным агентства, двухмоторный Cessna Citation Latitude выполнял рейс из мексиканского курортного города Сан-Хосе-дель-Кабо в Остин, штат Техас. На борту находились шесть человек.

Авария произошла около 22:00 по местному времени. Самолет рухнул прямо на автомобильную трассу, после чего задел фонарный столб и врезался в дорожное ограждение. От сильного удара воздушное судно разломилось на две части, а хвостовая секция полностью отделилась от фюзеляжа. Вскоре после крушения самолет охватило пламя.

Разбитый самолет

Одним из первых к месту происшествия прибыл водитель эвакуатора Иван Франко. Поначалу мужчина решил, что столкнулся с последствиями обычной автомобильной аварии, однако, подъехав ближе, понял, что на дороге разбился самолет.

Франко взял из своей машины кувалду и несколько огнетушителей и вместе с прибывшими полицейскими приступил к спасению людей, находившихся внутри воздушного судна.

«Я понимал, что самолет может взорваться, но думал только о том, как разбить окна - пилоты всё еще были внутри», - отметил он.

К спасательной операции вскоре подключились другие автомобилисты. Они помогали открывать заклинившие двери, используя ломы и различные металлические предметы, чтобы добраться до людей внутри самолета.

В результате спасателям удалось эвакуировать пятерых пассажиров, среди которых находились подростки, а также собаку. Пять полицейских, принимавших участие в операции, были доставлены в больницу из-за отравления дымом.

Место происшествия

Несмотря на усилия очевидцев, сотрудников полиции и других спасателей, спасти одного человека не удалось. Погибшим оказался 50-летний Джошуа Баер — известный предприниматель и основатель техасского технологического инкубатора Capital Factory.

Еще пять человек, находившихся на борту, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. По имеющейся информации, их состояние оценивается как стабильное.