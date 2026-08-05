Стали известны даты выпускных экзаменов в школах Казахстана на 2026-2027 учебный год

В Казахстане утвердили сроки школьных экзаменов на 2026–2027 учебный год. Соответствующий приказ утвердило Министерство просвещения.
- 9 (10) классы: с 31 мая по 11 июня 2027 года;
- 11 (12) классы: с 1 по 17 июня 2027 года.
Выпускники 9-х (10-х) классов будут сдавать письменные экзамены, среди них:
- математика (алгебра) – 31 мая;
- предмет по выбору – 3 июня;
- эссе по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ с уйгурским/таджикским/узбекским языком (для школ с углублённым изучением гуманитарных предметов – статья, рассказ, эссе) – 7 июня;
- казахский язык и литература в классах с другим языком обучения и русский язык и литература в классах с казахским языком обучения – 11 июня.
Для обучающихся 11-х (12-х) классов:
- устный экзамен по истории Казахстана – 1 июня;
- письменный экзамен по алгебре и началам анализа – 4 июня;
- письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку – 9 июня;
- письменный экзамен по предмету по выбору – 14 июня;
- письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с другим языком обучения и по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения – 17 июня.