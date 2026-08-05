Сколько казахстанцев освободили по новой амнистии

МВД озвучило свежие данные. В суды направили более 10 тысяч представлений.

Сколько осуждённых вышло на свободу по амнистии в связи с принятием новой Конституции, рассказали в Polisia.kz.

- В суды направили более 10 тысяч представлений, почти 4400 из них подготовили учреждения уголовно-исполнительной системы, службы пробации - более 6900, - отметил первый заместитель председателя комитета уголовно-исполнительной системы МВД Нияз Рыспаев.

Суды уже рассмотрели более тысячи материалов. В результате:

620 человек освободили из мест лишения свободы, установив за ними административный надзор;

724 человека, состоявших на учёте службы пробации, освободили от дальнейшего отбывания наказания;

730 осуждённым сократили сроки наказания.

- Хочу особо подчеркнуть: уголовная амнистия не применяется автоматически. В отношении каждого человека проводят правовую оценку, а окончательное решение принимает только суд, - пояснил Нияз Рыспаев.

Освобождённым помогают с трудоустройством, восстановлением документов, а также оказывают социальную и правовую помощь.