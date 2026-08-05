Поток автомобилей на дорогах Казахстана вырос на 37% за полгода

При этом аварий на трассах стало меньше.

За полгода машин на дорогах Казахстана стало на 37% больше - их поток достиг 22,3 миллиона, сообщает Минтранспорта. При этом аварий на трассах республиканского значения стало на 9% меньше (1371 случай против 1507 в прошлом году).

- Одним из основных инструментов, влияющих на снижение аварийности, стал контроль средней скорости движения, внедрённый на интенсивных платных участках протяжённостью 2,3 тысячи км. Эта мера уже позволила снизить количество ДТП на этих участках на 17%, - сообщили в министерстве.

За последние пять лет казахстанские дороги заметно преобразились. Почти половина - 45% из 11 тысяч километров республиканских трасс - была переведена в I и II технические категории. Это позволило не только расширить проезжую часть, но и главное - разделить встречные потоки, что в разы повышает безопасность движения.

Инфраструктура тоже не стоит на месте: чтобы разгрузить населенные пункты и пустить транзитный поток в обход сел и городов, построили 65 объездных дорог и 38 надземных пешеходных мостов. Кроме того, на 22 платных участках дорог появились 56 лазерных комплексов контроля скорости, дисциплинирующих водителей на скоростных отрезках.

Однако, несмотря на масштабную модернизацию, ситуация на трассах остается тревожной. В Министерстве отмечают, что корень проблемы кроется вовсе не в качестве покрытия, а в человеческом факторе.

Статистика показывает: 91% всех ДТП происходят из-за грубых нарушений водительской дисциплины. Основными причинами аварий остаются: