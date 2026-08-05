Сырымский район — родина батыров, столица Западной Алаш-Орды и духовная святыня

Редакция "МГ" продолжает спецпроект "Культурный ЗКО". В новом выпуске мы отправились на восток от Уральска — в Сырымский район, богатый ключевыми историческими событиями, культурными традициями и сакральными местами.

Сегодня в Сырымском районе 12 сельских округов, где проживают более 16 тысяч человек. До 1992 года он носил название Джамбейтинский, после чего был переименован в честь легендарного предводителя национально-освободительного движения казахов конца XVIII века — Сырыма Датова.

Жымпиты: купеческая история и современный центр

Административный центр района — село Жымпиты (в архивных документах — Джамбейта), где проживают свыше семи тысяч человек. Расположенное вдоль международной трассы Самара — Шымкент, село давно стало важным транспортным и экономическим узлом.

Задолго до событий XX века Джамбейта являлась одним из крупнейших торговых центров региона: здесь пересекались пути кочевого и оседлого населения. Сегодня Жымпиты динамично развивается: работают школы, колледжи, спортивные объекты, строятся новые жилые дома, а основу экономики составляют животноводство, сельское хозяйство и предпринимательство.

Единственный в Казахстане музей Сырыма Датова

В Жымпиты находится Сырымский районный краеведческий музей — единственный в стране, где представлена отдельная экспозиция, посвященная Сырыму Датову. В фондах двухэтажного музея хранится более 6,5 тысяч экспонатов.

Уникальные раритеты: Личных вещей Сырыма Датова почти не сохранилось, но среди самых ценных экспонатов — шокпар (древнее оружие) его современника, Тайлак батыра, а также редкие архивные карты сражений, сабли и доспехи.

Археология: Наконечники стрел и топоры каменного и бронзового веков, найденные при раскопках в районе, а также старинные казахские ювелирные украшения.

Восковая реконструкция: Фигура батыра в полный рост (185 см), созданная историками и художниками.

Сам Сырым Датов похоронен в Узбекистане, однако на 89-м километре трассы Самара — Шымкент расположен мемориальный комплекс. Внутри стелы хранится капсула с землей из Хорезмской области. Ежегодно музей и мемориал посещают более двух тысяч человек, включая иностранных туристов.

Штаб Западной Алаш-Орды

Село Жымпиты занимает особое место в истории казахской государственности. В 1918–1919 годах оно являлось административным центром Западного отделения Алаш-Орды, образованного на базе Уильского вилаята. Именно здесь создавалась народная милиция (будущая армия Алаш), действовала своя типография и первая в регионе юнкерская школа.

Штаб автономии размещался в купеческом здании Ивана Тараканова 1867 года постройки. Сейчас здесь работает музей движения «Алаш», где собрано более 700 экспонатов:

Подлинная мебель начала XX века, личные вещи, письма и газетные публикации алашординцев.

Воссозданные рабочие кабинеты руководителей автономии (включая Жаханшу Досмухамедова).

Архивные материалы и фотографии, посвященные жертвам массовых political репрессий.

Рядом с музеем расположен парк «Алаш» с мемориальным комплексом в честь борцов за независимость.

Культурный талант сельской молодежи

Музыкальное образование в районе ведет отсчет с 1957 года. Сегодня Детская музыкальная школа имени Амангельды Губайдулина обучают 105 детей по шести направлениям: домбыра, баян, традиционное пение, вокал и хор. Воспитанники школы регулярно завоевывают первые места на республиканских и международных конкурсах.

Мавзолей Дадем ата: Духовный центр и целебный источник

На 75-м километре трассы Самара — Шымкент у реки Анкаты расположен мавзолей Жумагазы Хазирета, известного в народе как Дадем ата. Комплекс включен в список "100 сакральных мест Казахстана". В молодости Жумагазы Хазирет служил при мечети Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане, после чего стал просветителем: на собственные средства содержал мечеть, обучал детей грамоте и помогал нуждающимся. Сегодня к мавзолею круглый год съезжаются паломники со всего Казахстана. На территории комплекса находится знаменитый колодец с целебной водой, по преданию, выкопанный лично Дадем ата.

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