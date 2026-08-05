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Социум

Токаев выразил соболезнования в связи со смертью ветерана войны Ивана Гапича

Ветеран Великой Отечественной войны и труда скончался в ЗКО на 104-м году жизни.
Арайлым Усербаева
Токаев выразил соболезнования в связи со смертью ветерана войны Ивана Гапича
Фото со страницы Нариана Турегалиева в Instagram

Накануне стало известно о смерти ветерана Великой Отечественной войны и труда, обладателя звания "Халық Қаһарманы" Ивана Степановича Гапича. Ему было 103 года. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким ветерана. Об этом сообщает пресс-служба Ак орды. 

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— Иван Степанович добровольцем пошел на фронт и прошел всю войну в качестве связиста. Вернувшись на Родину, многие годы посвятил честной и добросовестной службе в органах прокуратуры. Человек высоких моральных принципов, профессионал своего дела, он пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и в обществе. Жизненный путь Ивана Степановича стал достойным примером созидательного патриотизма, верности долгу и присяге, твердой приверженности идеалам справедливости. Светлая память об Иване Степановиче навсегда сохранится в наших сердцах, - говорится в телеграмме главы государства.

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