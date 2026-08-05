Токаев выразил соболезнования в связи со смертью ветерана войны Ивана Гапича

Накануне стало известно о смерти ветерана Великой Отечественной войны и труда, обладателя звания "Халық Қаһарманы" Ивана Степановича Гапича. Ему было 103 года.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким ветерана. Об этом сообщает пресс-служба Ак орды.

— Иван Степанович добровольцем пошел на фронт и прошел всю войну в качестве связиста. Вернувшись на Родину, многие годы посвятил честной и добросовестной службе в органах прокуратуры. Человек высоких моральных принципов, профессионал своего дела, он пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и в обществе. Жизненный путь Ивана Степановича стал достойным примером созидательного патриотизма, верности долгу и присяге, твердой приверженности идеалам справедливости. Светлая память об Иване Степановиче навсегда сохранится в наших сердцах, - говорится в телеграмме главы государства.