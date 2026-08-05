17,7 млрд тенге возвращенных активов направят на больницы и водопроводы в ЗКО

На эти средства в регионе уже возвели 23 объекта.

В Западно-Казахстанской области 17,7 миллиарда тенге, возвращенных государству, направили на строительство ключевых объектов социальной инфраструктуры. Деньги, ранее выведенные из легального оборота, теперь работают на жителей сел. Об этом рассказали в Генеральной прокуратуре РК.

На эти средства в регионе уже возвели 23 объекта общей стоимостью 4,9 млрд тенге, еще четыре проекта находятся на стадии реализации. В их числе - новые водопроводы, больницы и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП).

В качестве примера в Генпрокуратуре привели открытие нового ФАПа в поселке Шагырлой Сырымского района. Почти полвека 623 местных жителя лечились в аварийном здании 1979 года постройки. Чтобы получить элементарную медпомощь, людям приходилось преодолевать 22 километра до райцентра при любой погоде. Новый современный медпункт обошелся в 337,8 млн тенге, из которых 136 млн тенге выделены из Специального государственного фонда (СГФ), сформированного за счет возвращенных активов. Местные жители называют открытие ФАПа долгожданным событием, полностью закрывшим многолетний вопрос доступности медицины.

За целевым расходованием каждого тенге и ходом строительства объектов социальной инфраструктуры постоянно следят органы прокуратуры. Все средства из возвращенных активов находятся под особым надзором.