В Казахстане стремительно растут тарифы на электроэнергию

По данным аналитического канала Data Hub, в июле рост тарифов на электроэнергию ускорился. Если в июне цены были выше прошлогодних на 5,5%, то в июле — уже на 7,8%. Это означает ускорение сразу на 2,3 процентного пункта. Ранее электроэнергия оставалась одной из регулируемых услуг, которая сдерживала общий рост цен.

Подорожали и другие коммунальные услуги. Так, обслуживание домофонов выросло в цене на 6,2% в годовом выражении — это на 1 процентный пункт больше, чем месяцем ранее. Вывоз мусора, который в июне был дешевле на 0,8% по сравнению с прошлым годом, в июле, наоборот, подорожал на 0,7%. При этом тарифы на холодную воду продолжают снижаться: в июле они были ниже прошлогоднего уровня на 40,8%, как и месяцем ранее.

Эксперты связывают ускорение роста цен на электроэнергию с окончанием моратория на повышение коммунальных тарифов, который действовал до 1 апреля. После этого антимонопольному органу потребовалось время, чтобы рассмотреть заявки поставщиков коммунальных услуг на изменение тарифов. В целом стоимость жилищно-коммунальных услуг в июле выросла на 5,7% в годовом выражении против 5,1% в июне. Все платные услуги за этот период подорожали на 9,2%, что на 0,2 процентного пункта выше июньского показателя. Таким образом, сервисная инфляция ускоряется уже второй месяц подряд, и сейчас основной вклад в этот процесс вносит именно регулируемый сегмент коммунальных услуг.

При этом общая инфляция в стране продолжает постепенно замедляться. В июле цены на товары и услуги из потребительской корзины выросли на 10,2% по сравнению с прошлым годом, тогда как в июне рост составлял 10,3%. Это уже десятый месяц подряд, когда темпы общей инфляции снижаются. По мению аналитиков, главная причина — более медленный рост цен на продукты питания. В июле продовольственная инфляция составила 10,1% против 10,4% месяцем ранее. Цены на непродовольственные товары остаются стабильными уже четыре месяца подряд, увеличиваясь на 11,7% в годовом выражении.

Для кого и как изменятся тарифы на воду, тепло и электричество в Уральске читайте в нашем материале.