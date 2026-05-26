Соответствующий приказ утвердили в департаменте по регулированию естественных монополий.

Как сообщили в ТОО "Батыс су арнасы", новые тарифы на услуги подачи воды по распределительным сетям, а также на отвод и очистку сточных вод (канализацию) уже вступили в силу и будут действовать до конца года - с 20 мая по 31 декабря 2026 года.

Главный вопрос, который сразу возник у уральцев: насколько вырастут суммы в квитанциях? Коммунальщики поспешили успокоить население. Несмотря на то что средний тариф предприятия увеличился, для рядовых граждан расценки остались на прежнем уровне.

Основной удар от повышения стоимости кубометров на этот раз приняли на себя бюджетные организации и юридические лица (прочие потребители).

- По населению тариф остаётся неизменным. Повышение касается бюджетных организаций, и где-то на 6% идёт увеличение для юридических лиц. Это касается и подачи воды, и канализации, - сообщил исполнительный директор ТОО "Батыс су арнасы" Темирлан Ликёров.

Средний утверждённый тариф на подачу воды по распределительным сетям теперь составляет 194,42 тенге за один кубический метр (без учета НДС). Отметим, что с 1 января НДС составляет 16%. В разрезе категорий потребителей плата распределилась следующим образом:

Для населения: тариф остался социально ориентированным и составляет всего 88,75 тенге за 1 куб. м.

Для бюджетных организаций: учреждения, содержащиеся за счёт казны, будут платить по максимальной ставке - 959,64 тенге за 1 куб. м.

Для прочих потребителей (бизнес, предприятия): стоимость кубометра воды установлена на уровне 360,26 тенге.

Аналогичная ситуация складывается и с водоотведением. Средняя ставка по городу поднялась до 279,72 тенге за кубометр (без НДС), однако для жителей Уральска цена не изменилась:

Для населения: 105,79 тенге за 1 куб. м.

Для бюджетных организаций: 1479,83 тенге за 1 куб. м.

Для прочих потребителей: 374,82 тенге за 1 куб. м.

Важно: Все указанные ТОО "Батыс су арнасы" тарифы приведены без учёта налога на добавленную стоимость (НДС), который будет рассчитываться в квитанциях дополнительно в соответствии с законодательством.

Как сообщила руководитель ДКРЕМ по ЗКО Гульжан Казбекова, то же самое касается и услуг по теплоснабжению и подаче электричества. Повышение тарифа не коснётся рядовых граждан.