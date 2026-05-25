Казахстанские школьники в завершившемся учебном году завоевали более тысячи наград на мировых интеллектуальных аренах.

По данным Министерства просвещения РК, на 37 престижных международных олимпиадах и научных конкурсах страну представили 5 052 учащихся. Домой они привезли 1 026 медалей различного достоинства, обеспечив себе и своим наставникам крупные денежные вознаграждения от государства.

Для родителей и самих учеников это важный ориентир: победа на признанных олимпиадах в Казахстане теперь гарантирует серьёзный стартовый капитал. За золотую медаль государство выплачивает победителю премию в размере 1 500 МРП (более 5,5 миллиона тенге в 2026 году), за серебро - 1 000 МРП, а за бронзу - 500 МРП.

Триумф математиков и признание в Кремниевой долине

Особый прорыв казахстанские команды совершили в точных науках и технологиях. На Европейской математической олимпиаде в Вильнюсе сборная Казахстана взяла абсолютное первое место. На Балканской олимпиаде в Салониках наши школьники вошли в шестерку сильнейших, успешно конкурируя со странами, имеющими мощнейшие математические школы.

Параллельно на крупнейшей научно-инженерной выставке Regeneron ISEF в Финиксе казахстанский школьник получил специальный приз и полный грант на обучение в зарубежном вузе. Его проект по ранней диагностике онкозаболеваний с помощью искусственного интеллекта покорил международное жюри. Не отстают и робототехники: на мировом чемпионате в Хьюстоне среди 50 тысяч участников казахстанцы забрали сразу 12 наград.

Поддержка учителей и планы до конца года

Финансовая мотивация коснулась и преподавателей, которые готовят будущую интеллектуальную элиту. Учителя-тренеры получают единовременные стимулирующие выплаты в размере от 8,5 до 26,5 базового должностного оклада. Эту системную поддержку закрепили после личной встречи президента Касым-Жомарта Токаева с олимпийцами в Акорде, где наставникам также вручили государственные награды.

Масштабное олимпиадное движение внутри страны уже охватило порядка 1,6 миллиона школьников, принявших участие в 80 республиканских турнирах. При этом международный сезон для одаренных детей ещё не закрыт. До конца осени 2026 года сборные Казахстана планируют выступить ещё минимум на десяти крупных мировых соревнованиях.