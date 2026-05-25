Ребёнка с переохлаждением госпитализировали в реанимацию детской больницы.

Новорожденного мальчика нашли под деревом возле заброшенных гаражей в субботу, 23 мая. Младенца с последом в пакете нашла 11-летняя девочка, которая живет в этом районе, и сообщила родителям. Те с свою очередь вызвали полицию, рассказала местная жительница.

Ребенка сразу госпитализировали в городскую детскую больницу, рассказала замруководителя управления здравоохранения Актюбинской области Айгуль Аманжулова.

- В субботу, 23 мая, в детскую больницу был доставлен ребенок - новорожденный с последом в пакете. Ребенок с переохлаждением сразу был госпитализирован в реанимационное отделение, провели необходимые лечебные мероприятия. На сегодняшний день состояние ребенка оценивается как стабильное, - добавила Айгуль Аманжулова.

В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что по факту начато досудебное расследование, проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление матери ребёнка.

Айман КАРИМ