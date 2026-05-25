Орал қаласының төтенше жағдайлар басқармасы тұрғындарға белгіленбеген жерлерге шомылмауды ескертеді. Құтқарушылар «Жайық», «Шаған» өзенінің қауіпті әрі жабдықталмаған жерлеріне «Шомылуға тыйым салынады» деген ескерту белгілерін орнатып жатыр.
Қолданыстағы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 412- бабына сәйкес су айдындарында қауіпсіздік қағидаларын бұзған тұлғаларға жеті айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Заң талаптарын бұзғандар 30 мың теңгеден астам айыппұл төлейді.
Төтеншеліктер жазғы маусымда тыйым салынған жерде шомылмауға, балаларды су айдындарында қараусыз қалдырмауға, қауіпсіздік белгілерін қатаң сақтауға