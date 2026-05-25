Госинспекторы Минтруда РК защитили права более 22,8 тысячи работников с начала года.

Казахстанские предприятия накопили перед своими сотрудниками сотни миллионов тенге долгов по зарплате. По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, к маю 2026 года инспекторы выявили долги на 153 предприятиях страны. Общая сумма невыплаченных денег превысила 719 миллионов тенге, а заложниками ситуации стали более 1,2 тысячи человек.

Чтобы заставить бизнес расплатиться с сотрудниками, госинспекторы выдали руководителям компаний 1 630 обязательных к исполнению предписаний. Кроме того, общая сумма выписанных нарушителям штрафов превысила 187,4 миллиона тенге.

По данным ведомства, благодаря принудительным графикам погашения долгов инспекторам уже удалось вернуть деньги 859 казахстанцам. Компании выплатили им в общей сложности 535,8 миллиона тенге. Остальная часть задолженности остается на жестком контроле до полного расчета.

Всего с начала года ревизоры провели почти 2,5 тысячи проверок по всей республике, в ходе которых зафиксировали 2 799 различных нарушений. Чаще всего работодатели пренебрегают базовыми правилами оформления договоров и оплаты переработок. Меньше, но все еще много претензий у инспекторов к технике безопасности - в этой нише нашли 433 нарушения, а еще 26 коснулись сферы занятости.

В общей сложности с января по май защитные меры министерства помогли восстановить права почти 23 тысяч казахстанских работников. Эксперты рекомендуют сотрудникам при любых систематических задержках выплат сразу обращаться в местный департамент инспекции труда, так как госконтроль в этой сфере сейчас максимально усилен.