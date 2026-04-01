С наступлением нового сезона в Уральске открывается садовый центр Гульнары Мергалиевой, который уже не первый год становится точкой притяжения для тех, кто ценит ухоженные дворы, зелёные улицы и продуманный ландшафт. С 1 апреля здесь официально стартует сезон 2026 года — и за этим открытием стоит куда больше, чем просто продажа растений.

- Главная особенность центра — внимательный подход к выбору ассортимента. Здесь не стремятся удивить экзотикой, которая не переживёт первую же зиму. Напротив, в продаже представлены хвойные, лиственные и декоративные растения, многолетние цветы и кустарники, которые уже доказали свою устойчивость в наших климатических условиях. Все растения завозятся из Казахстана и России и проходят отбор с учётом местной специфики, - рассказывает основатель садового центра Гульнара Мергалиева.

Однако деятельность центра не ограничивается торговлей. Это команда специалистов с многолетним опытом, которая занимается полноценным благоустройством территорий. В перечень услуг входят обработка растений, профессиональная обрезка деревьев, а также разработка и реализация проектов ландшафтного дизайна. Работы выполняются «под ключ»: от выезда на участок и создания проекта до посадки растений и последующего сопровождения.

- После завершения проекта работа с клиентом не заканчивается. Специалисты центра консультируют по уходу за растениями, подсказывают сроки подкормки, обработки и пересадки. Такой подход позволяет не просто создать красивое пространство, но и сохранить его на долгие годы, - отмечает Гульнара Мергалиева.

География работы центра выходит далеко за пределы одного города. Осуществляется доставка растений по всему Казахстану, а в такие города, как Актобе, Атырау и Актау, выезжают бригады для выполнения посадочных и ландшафтных работ на месте.

Отдельного внимания заслуживает участие центра в благоустройстве городской среды. Уже второй год команда работает над значимыми объектами: озеленением территории аэропорта, оформлением клумб у административных зданий, благоустройством центральных площадей и улиц. Многие жители ежедневно видят результаты этой работы, даже не задумываясь о том, кто стоит за созданием этих зелёных зон.

- Важно подчеркнуть, что садовый центр не является питомником. Его задача — отобрать и предложить клиентам именно те растения, которые гарантированно приживаются и радуют своим внешним видом в условиях региона, - говорит Гульнара Мергалиева.

За каждым проектом стоит команда, многие из которой работают в этой сфере более десяти лет. Это не временная занятость, а осознанный выбор профессии и многолетний опыт, который напрямую отражается на качестве выполняемых работ.

С началом нового сезона садовый центр вновь открывает свои двери для всех, кто хочет преобразить свой участок, двор или общественное пространство. Здесь предлагают не просто растения — здесь предлагают готовые решения и уверенность в результате.

Мы находимся по адресу: г.Уральск, улица Шолохова 2/1а, номер телефона +7 701 378 81 20