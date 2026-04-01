Протечка крыши - частая проблема в многоэтажках.

Весной, когда тает снег, проблема протечек обостряется. Ремонт стоит недёшево, и жильцы вынуждены откладывать его, не зная, где взять деньги. Но чем дольше тянуть, тем серьёзнее последствия.

Что делать пошагово, если течёт крыша, и где взять деньги на ремонт, рассказали в krisha.kz.

Кто должен чинить крышу

Крыша - общее имущество дома, как подъезд, подвал или лифт. За него несут ответственность все собственники в доме независимо от этажа проживания.

Жильцы должны оплачивать ремонт и содержать общее имущество через текущие и накопительные взносы.

Что должны делать КСК, ОСИ

КСК, ОСИ, управляющие должны следить за состоянием дома, выявлять дефекты и организовывать ремонт за счёт жильцов.

Плюс находить подрядчиков, контролировать их работу и отчитываться перед собственниками за ремонт.

Если соседи не хотят платить

Это частая проблема. Жильцы нижних этажей иногда думают, что крыша их не касается. Но вопрос времени, когда вода дойдёт до них.

Есть и административные меры. Если соседи не платят взносы больше двух месяцев, управляющие могут начать принудительное взыскание через нотариуса и судисполнителей.

Если у вас течёт крыша: что делать по шагам

Зафиксируйте проблему, желательно с представителем КСК и свидетелями (любой человек от 18 лет):

сделайте фото, видео протечки и нанесённого ущерба;

составьте акт о заливе.

Напишите заявление в КСК/ОСИ на ремонт в двух экземплярах,

приложите к нему фото, видео;

завизируйте заявку в офисе управляющих.

Если протечка небольшая, они могут провести ремонт за счёт текущих взносов. Если проблема крупная - понадобятся допсредства.

А если управляющие вообще не реагируют, пишите жалобу в жилинспекцию.

Где взять деньги на ремонт крыши

Есть три рабочих способа. Выбор зависит от срочности и масштаба проблемы.

1. Организовать целевой сбор с соседями.

Самый быстрый вариант. Подходит для небольших и срочных работ.

Как это работает:

проведите собрание;

примите решение о ремонте и сумме;

наберите 51% голосов;

найдите подрядчика и заключите с ним договор;

соберите деньги и сделайте ремонт.

Плюс: можно решить проблему быстро.

Минус: не у всех могут быть деньги сразу. Но это решаемо: сбор можно разбить на несколько месяцев.

2. Использовать накопления на капремонт.

В каждом доме должен быть накопительный счёт. Жильцы ежемесячно отчисляют туда деньги, а затем используют их на крупные работы. Ремонт крыши как раз сюда относится.

Как потратить деньги:

провести собрание;

принять решение о ремонте крыши;

набрать 51% голосов;

заключить договор с подрядчиком и оплатить работы.

Плюс: не нужно искать крупную сумму сразу, деньги копятся постепенно.

Минус: если ремонт срочный, ждать накоплений долго, иногда годами.

3. Участвовать в программе модернизации.

Если денег нет ни сейчас, ни на счёте, можно подключить государство.

В Казахстане с 2011 года работает программа модернизации. Суть её простая: дом ремонтируют за счёт бюджета, а жильцы потом возвращают деньги в рассрочку. Обычно 7–15 лет в зависимости от объёма работ.

Это не точечный ремонт, а полноценное обновление дома. Можно не только починить крышу, но и привести в порядок фасад, подъезды, инженерные сети, заменить лифт.

Крышу при капремонте делают полностью: снимают старое покрытие, укладывают новое и восстанавливают вентиляцию.

Как это работает:

проведите собрание;

примите решение о замене крыши;

наберите 51% голосов;

через управляющих, КСК, ОСИ подайте заявку оператору программы;

специалисты оценят состояние дома и предложат варианты модернизации.

На следующем собрании утвердите:

сумму и срок рассрочки;

подрядчика;

материалы для ремонта.

Плюсы:

ремонт под ключ;

не надо собирать деньги и долго копить;

ежемесячный платёж обычно небольшой, около 2000 тг.

Минусы:

долгий срок выплат;

часть суммы уйдёт на проект и смету (до 20–30%);

сроки работ зависят от бюджета, поэтому заявку лучше подавать в начале года.

Важно помнить

Какой бы способ вы ни выбрали, ремонт нельзя пускать на самотёк.

Проверяйте подрядчиков вместе с управляющими, контролируйте ход работ, внимательно читайте договор. Иначе можно потратить деньги и остаться с той же протечкой.

Крыша не та проблема, которую можно игнорировать. Сегодня течёт у соседей сверху, завтра дойдёт до вас. Чем раньше люди договорятся и начнут ремонт, тем дешевле и проще это обойдётся. Затягивание всегда стоит дороже.