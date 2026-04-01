В пять раз увеличился ущерб от природных пожаров в ЗКО

В 2025 году ущерб составил почти три миллиона тенге, тогда как годом ранее он был в пять раз меньше.

Как рассказал начальник управления ЧС Уральска Нурсултан Сериков, пожароопасный сезон начинается 6 апреля, однако на территории ЗКО уже произошло семь степных пожаров. Огонь охватил 1,6 гектара. По словам спикера, в пожароопасный период 2025 года произошло 22 природных пожара, в том числе 15 лесных пожаров и 6 степных, а также 121 степное загорание. Ущерб от огня составил 2,9 миллиона тенге - по сравнению с 2024 годом он увеличился в 4,8 раза. - В пожароопасный период 2025 года оштрафовали 606 человек на общую сумму 8,7 миллиона тенге, - отметил Нурсултан Сериков. ДЧС ЗКО рекомендует населению, местным исполнительным органам и заинтересованным государственным учреждениям выполнять следующие меры: строго соблюдать правила и требования пожарной безопасности во время отдыха на природе и при проведении сельскохозяйственных работ;

не сжигать мусор и сухую траву в садоводческих товариществах, на субботниках, во время отдыха на природе;

проводить очистку территории от сухой травы и мусора;

не оставлять открытый огонь без присмотра;

ограничить доступ граждан и транспортных средств к лесным массивам в период повышенной пожарной опасности.