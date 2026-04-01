Как не переплачивать по кредиту и какие программы позволяют купить квартиру со ставкой от 2%? В партнерстве с Отбасы банком мы подготовили детальный гид по системе жилищных сбережений.

Отбасы банк – это моно-продуктовый банк, который реализует систему жилищных строительных сбережений. Это значит, что прежде чем получить доступный кредит на покупку жилья, нужно открыть депозит и начать копить на первоначальный взнос. Накопив на депозите 50% от суммы займа, можно претендовать на кредит по ставкам от 3,5% (ГЭСВ от 3,6% до 4,4%) до 8,5 % годовых (ГЭСВ от 9% до 9,6%).

Накопления и первоначальный взнос - это основа системы сбережений. И воспользоваться ею может любой гражданин Казахстана, не важно, имеет ли он уже жилье или нет. Не обязательно ждать старта тех или иных программ, не обязательно стоять в очереди на жилье.

Помимо собственных продуктов банка, существуют государственные программы с низкими ставками и выплатой премий государства.

Для отдельных категорий граждан банк на основе системы жилищных строительных сбережений запускает жилищные программы. Так, сейчас большим спросом пользуется программа "Наурыз".

Её условия:

максимальная сумма займа - 36 миллионов тенге для городов Астана и Алматы, 30 миллионов тенге для остальных регионов;

ставка вознаграждения по займу - 7% для социально-уязвимых слоев населения и 9% годовых для остальных участников;

первоначальный взнос - от 10% при покупке первичного жилья или доли в объекте с чистовой отделкой, от 20% - при приобретении другого типа жилья;

срок кредитования - до 19 лет;

минимальная сумма накопления на вкладе в Отбасы банке для участия - 2 миллиона тенге.

К участию в данной программе лучше готовиться заранее, то есть начать активно пополнять депозит уже сейчас, так как большая сумма начисленного вознаграждения на депозит повышает шансы на участие в данной программе. Традиционно эта программа стартует в марте каждого года. Но уже сейчас клиенты могут присмотреть квартиру, открыть счет и начать собирать деньги. Чем раньше вкладчик начнет копить, тем выше будет вознаграждение банка по депозиту - это один из главных показателей при подсчете баллов для отбора участников.

В нынешнем году приём заявок по программе "Наурыз" завершился 31 марта. Традиционно банк объявляет дополнительный набор по программе во втором полугодии. Поэтому есть возможность ещё принять участие в данной программе в 2026 году. В целом она рассчитана на 8 лет. В Казахстане программа "Наурыз" работает третий год.

Программы "2-10-20" и "5-10-20"

Касательно реализации государственных программ для очередников, с 24 мая 2025 года Отбасы банк стал Национальным институтом развития. Теперь он централизованно занимается учётом, постановкой и распределением жилья среди очередников. Ранее это делали местные акиматы.

При распределении госжилья для очередников используется ключевой фактор - дата постановки на учёт. Еще один важный фактор при предоставлении жилья очередникам - это уровень дохода.

Система банка уже интегрирована с государственными базами данных. Это позволяет формировать цифровой портрет семьи. Она будет видеть правовой и социальный статус заявителя, его доходы, является ли он получателем каких-то социальных выплат, пенсий или пособий, имеет ли жилье. Исходя из полученных сведений и дохода семьи, банк предоставляет заявителю рекомендации, на что именно ему стоит претендовать. Это может быть субсидирование аренды, арендное жилье или льготное кредитное жилье.

При этом за акиматами остаются функции по строительству и приобретению объектов недвижимости для последующего предоставления банку и распределения очередникам.

Также при распределении жилья имеет значение категория нуждающегося. Не менее 70% жилья от общего объёма в первоочередном порядке будет предоставляться следующим категориям:

ветеранам ВОВ и приравненным по льготам к ветеранам ВОВ;

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

многодетным матерям;

многодетным семьям;

лицам с инвалидностью первой и второй групп;

семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями;

вдовам и вдовцам.

Этим категориям граждан льготные кредиты выдаются по ставке 2% (ГЭСВ от 2,0% до 2,1%). Остальным категориям очередников выдаются займы по ставке 5% (ГЭСВ от 5,2% до 5,8%). В обоих случаях первоначальный взнос составляет 10%. Срок кредитования составит до 20 лет.

Приём заявок на участие в госпрограмме осуществляется в рамках реализуемых объектов на портале недвижимости otbasybank.kz. То есть потенциальные участники подают заявки на конкретную квартиру в конкретном объекте того или иного региона тогда, когда он появляется на портале otbasybank.kz. Банк заранее информирует об этом казахстанцев. Недвижимость должна приобретаться в том регионе, где заемщик стоит в очереди на жилье.

Программа "С дипломом - в село"

Это государственная программа. Условия по её реализации устанавливает государство. Отбасы банк является оператором данной программы с 2023 года. В рамках выделенных государством средств жители сёл могут получить льготный кредит для покупки жилья и подъёмное пособие.

Принять участие в программе могут казахстанцы, имеющие диплом технического, профессионального, послесреднего, высшего или послевузовского образования, работающие не менее 3 лет в востребованных сферах: образование, здравоохранение, социальное обеспечение, агропромышленный комплекс, культура, спорт, государственная служба в аппаратах акимов сельских округов (кроме акимов и их заместителей).

Перечень востребованных в своём населенном пункте работников из вышеперечисленных специальностей ежегодно формируют районные акиматы и акиматы городов областного значения. И именно в рамках этого перечня оказывается господдержка. Поэтому потенциальным участникам программы нужно будет самостоятельно обратиться в акимат за информацией о востребованных специальностях в их населенном пункте и затем подать заявку.

Также для участия в программе требуется отсутствие просроченной задолженности по ранее полученным займам.

Меры господдержки, которые можно получить в рамках программы:

Подъёмное пособие - единовременная выплата в размере 100 МРП.

Льготный кредит для покупки или строительства дома - ставка 1% годовых (ГЭСВ — 1%). Максимальная сумма кредита - до 2 500 МРП, срок - до 15 лет.

Чтобы сэкономить время граждан и ускорить для них процесс получения господдержки, банк перевёл программу "С дипломом – в село" в цифровой формат. Также банк автоматизировал обмен данными с акиматами, что сократило сроки согласований, повысило прозрачность распределения средств и удобство для клиентов. Участники получают уведомления и статусы заявок онлайн, а также могут досрочно погасить кредит онлайн.

Молодёжные программы

Молодёжные программы дают возможность учителям, врачам, журналистам, работникам культуры, спорта, социальной сферы и сотрудникам коммунальных предприятий приобрести собственное жильё по доступным условиям.

Старт молодёжных программ в регионах зависит от выделения средств местным акиматом. Поэтому о дате старта программы в регионе банк сообщает дополнительно.

В ЗКО региональная программа "Жайық жастары" реализуется с 2023 года. Она уже помогла отметить новоселье 200 молодым жителям региона.

Собственниками квартир стали представители социально-значимых профессий: медики, учителя, представители культуры, спортсмены, тренеры-преподаватели, сотрудники коммунальных предприятий, правоохранители, спасатели, журналисты и работники АО "Казпочта".

Для их кредитования акимат региона выделил уже 3,6 миллиарда тенге. Отбасы банк выделил 331 миллион тенге. Ставка по кредиту составляет 5% годовых (ГЭСВ от 5,2% до 5,7%). Максимальная сумма займа - 18 миллионов тенге. Первоначальный взнос - 10%. Заем выдается на срок до 19 лет. Возраст участников - до 35 лет (включительно). Участники программы и члены их семьи должны иметь постоянную регистрации в ЗКО.

Также участник должен иметь официальный трудовой стаж с обязательными пенсионными отчислениями за последний год. У кандидата и членов его семьи не должно быть в собственности жилья в течение последних 5 лет. Наличие в собственности земельного участка, общежития или дачного домика у кандидата или членов его семьи допускается.

В рамках программы жильё можно приобрести как на первичном, так и на вторичном рынках. Также можно купить квартиру в уже введенном в эксплуатацию или в строящемся доме, при наличии у объекта гарантии АО "Казахстанская жилищная компания". Список участников формирует местный акимат.

Программа "Свой дом"

По ней можно купить квартиру в новом или в строящемся доме по цене ниже рыночной. Ставка вознаграждения от 6% до 7% с последующим снижением от 3,5%. Первоначальный взнос от 20%, со сроком до 25 лет и максимальной суммой до 200 000 000 тенге.

Плюсы: