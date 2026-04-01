Казахстанский авиаперевозчик не планирует возобновлять полеты в Дубай в ближайшее время. Рейсы из Алматы и Астаны, которые перестали летать еще в марте, официально не вернутся в расписание до мая, сообщили в пресс-службе Air Astana.

- В связи с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке авиакомпания Air Astana вынуждена продлить отмену регулярных рейсов в Дубай из Алматы и Астаны на период с 1 по 30 апреля включительно, - говорится в сообщении.

Что делать, если у вас билет на апрель:

Если ваш полет сорвался, авиакомпания предлагает три варианта без штрафов:

Полный возврат. Деньги за билет вернут в полном объеме.

Смена даты. Можно бесплатно перебронировать полет в Дубай на любую дату до 30 июня.

Новое направление. Можно улететь в другой город из сетки Air Astana (без штрафа за обмен, но с доплатой разницы в тарифе, если она есть).

Авиакомпания продолжает следить за ситуацией в регионе. О том, полетят ли самолеты в Дубай в мае, станет известно позже.