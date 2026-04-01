В Западно-Казахстанской области суд рассмотрел спор между бывшими супругами о разделе имущества.

В пресс-службе суда ЗКО сообщили: истец и ответчик состояли в браке, в котором у них родился один ребенок. Решением суда брак между ними был расторгнут. После развода у пары родился второй ребенок.

Как следует из материалов дела, после развода стороны заключили нотариальный договор, по которому между ними были распределены квартиры, жилые дома и автомобили. Так, в собственность ответчика перешли две однокомнатные квартиры, жилой дом и Hyundai Accent. В собственность женщины перешли однокомнатная квартира, жилой дом и KIA Rio Prestige.

Позже женщина обратилась в суд с требованием признать соглашение недействительным. Она указала, что договор нарушает права её и несовершеннолетних детей, а также был подписан под давлением. По её словам, бывший супруг применял к ней физическое насилие.

Суд, изучив обстоятельства, пришёл к выводу, что на момент заключения соглашения оснований говорить о принуждении не было. Установлено, что после расторжения брака стороны продолжали совместно проживать, и у них родился второй ребёнок.

Также суд не выявил нарушений прав истца и детей. Дополнительно было установлено, что один из объектов имущества ответчик уже продал.

В ходе процесса представитель ответчика заявил о пропуске срока исковой давности, который составляет один год для подобных споров. Суд применил эту норму и отказал в удовлетворении иска.

Решение вступило в законную силу.