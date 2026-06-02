Кража попала на видео.

Уральские полицейские столкнулись с весьма нестандартным случаем автомобильной кражи. Местный житель умудрился похитить чужую машину, даже не садясь за руль и не имея ключей от замка зажигания.

Как выяснилось в ходе следствия, к преступлению причастен 31-летний житель областного центра. Проходя мимо припаркованной во дворе многоэтажки Toyota Camry, мужчина заметил, что одна из дверей осталась незапертой. Владельцем машины оказался его сосед.

Злоумышленник решил воспользоваться чужой невнимательностью, но действовал нестандартно. Вместо того чтобы вскрывать замок зажигания, он набрал номер службы эвакуации. Спецтехника спокойно погрузила японский седан на платформу и вывезла в указанном направлении.

-Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения. Благодаря записям полицейские оперативно установили данные эвакуатора, который перевозил машину, а затем вышли и на подозреваемого, - сообщили в департаменте полиции.

В отношении мужчины начато досудебное расследование. Юридический нюанс дела заключается в том, что машина двигалась не своим ходом, поэтому действия квалифицировали не как угон, а как кражу чужого имущества.

В настоящее время предприимчивый горожанин находится под подпиской о невыезде. Стоимость украденного авто 8,5 миллиона тенге.