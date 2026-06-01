Причиной происшествия назвали нехватку сна, вызванную шумом и использованием средства от комаров накануне полёта. Второй пилот рейса из Нидерландов в Румынию потерял сознание прямо в кабине экипажа, передает Мой Город со ссылкой на People.

Инцидент произошёл на рейсе авиакомпании Tarom Airlines, выполнявшем перелёт из Амстердама в международный аэропорт имени Анри Коанды в Бухаресте 4 августа 2021 года. При этом официальный отчёт Управление по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Румынии был опубликован лишь в марте.

Согласно документу, у 57-летнего второго пилота наблюдался дефицит сна, вызванный шумом и средством от комаров в месте ночёвки перед рейсом.

Самолёт вылетел около 06:00 по местному времени. Примерно через 50 минут полёта пилот сообщил о плохом самочувствии, однако рейс продолжился в обычном режиме. Ещё в аэропорту Схипхол командир экипажа уточнял его состояние. Пилот заявил, что может выполнять обязанности, но попросил передать управление второму пилоту из соображений безопасности.

Во время захода на посадку его состояние ухудшилось. Командир объявил чрезвычайную ситуацию и запросил медицинскую помощь сразу после приземления.

После посадки пассажиры покинули самолёт через заднюю дверь, а медики оказали помощь на взлётно-посадочной полосе. Позже выяснилось, что второй пилот действительно потерял сознание. Он подтвердил, что не спал накануне из-за шума и использования средства от комаров.

По данным румынского издания Adevarul, авиакомпания Tarom Airlines после инцидента решила, что эти два пилота больше не будут выполнять рейсы вместе. В дальнейшем второй пилот будет допущен к полётам только с дополнительным пилотом, инструктором или более опытным командиром.

