Төреғали Төреәлінің күйеу баласы Дархан Нортаев ажырасу мәселесіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Мой Город Ozgeris.info сайтына сілтеме жасап.
Ол бұл жайлы берген сұхбатында ойын ашық жеткізген.
“Қазақстанда ажырасу өте көп. Оған әртүрлі себеп болу мүмкін. Асығыс шешім қабылдап, жауапкершілікті сезінбеу бар. Көбіне ер адамдарға байланысты. Екі адам ажыраспаймын десе, ажыраспайды. Әйел адам көбіне ренжиді, айтады. Оны тыңдай білу керек”, – деді ол.
Осы пікірден кейін әлеуметтік желі қолданушылары түрлі ой білдіріп, кейбірі Төреғалидің қарындасы Фариза мен спортшының ажырасуына қатысты болжам айтса, енді бірі мұны жай ғана хайп деп бағалауда.