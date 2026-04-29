Продюсер Гүлзира Айдарбекова после операции рассказала о своём состоянии в социальных сетях и поблагодарила всех за поддержку, сообщает Mgorod News со ссылкой на Ozgeris.info.

Она призналась, что перед операцией испытывала страх, однако всё прошло успешно.

«Да, многие говорят, что это пустяки, но у меня были случаи: одна родственница много лет назад не вышла из наркоза, а другая в Алматы умерла после операции по удалению камней в желчном пузыре — остался кусочек, началось нагноение. С тех пор я и боялась. Хотя в 99% случаев операции проходят успешно, бывает, что один случай идёт не так. Слава Аллаху, у меня всё прошло хорошо! В первую очередь — по воле Всевышнего, а также благодаря вашим молитвам. Спасибо вам, дорогие!» — написала она.

Также продюсер рассказала о своём самочувствии после наркоза и сообщила, что врачи успешно удалили камни в желчном пузыре.