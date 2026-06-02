Актер Рустем Жаныаманов и его супруга, актриса Жанаргуль Жаныаманова, переживают тяжелую утрату. Их старший сын Нурмухаммет скончался, передает Мой Город со ссылкой на ult.kz.

О трагедии сообщила продюсер Гульнур Мамасарипова на своей странице в социальных сетях, выразив соболезнования родным и близким. Новость глубоко потрясла поклонников и пользователей сети, многие выражают поддержку семье актеров.

Ранее Рустем Жаныаманов и его жена Жанаргуль откровенно рассказывали, что на протяжении нескольких лет боролись за здоровье своего первенца. В интервью супруги делились, что в течение 5–6 лет противостояли тяжелому диагнозу сына и делали всё возможное для его выздоровления.