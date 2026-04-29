С 1 июля размер переплаты по ипотеке в Казахстане будет зависеть от первоначального взноса. Узнайте, кому банк предложит 20%, а кому - 25%, и почему без официальных пенсионных отчислений кредит на жильё больше не дадут.

Летний сезон принесет потенциальным покупателям недвижимости новые вызовы. Как сообщает Krisha.kz, Нацбанк и финансовый регулятор вводят комплекс мер, которые сделают ипотеку дороже для тех, кто не накопил на большой взнос или не имеет "белой" зарплаты.

Ставка в 25% и цена накоплений

Главное новшество - дифференциация ставок. Теперь ваш процент по кредиту напрямую привязан к размеру первоначального взноса:

Те, кто внесёт 30% и более, могут рассчитывать на предельную ставку в 20%.

При взносе менее 30% банк имеет право поднять ставку до 25%.

Конец "серых" доходов

Получить одобрение по ипотеке "на словах" или через косвенное подтверждение дохода (обороты по карте) станет практически невозможно. С 1 июля банки обязаны ориентироваться исключительно на официальные данные: пенсионные отчисления, выписки по ОСМС и задекларированную зарплату. Если вы работаете неофициально, банк просто не примет ваш доход в расчет.

Новая формула долга

В дополнение к текущим проверкам вводится коэффициент долга к годовому доходу. Теперь банки будут анализировать не только то, сколько вы отдаете в месяц (не более 50% от заработка), но и общий объём всех ваших кредитов за год. Если у вас уже висит автокредит или рассрочки, лимит на ипотеку будет автоматически урезан, даже при высокой зарплате.