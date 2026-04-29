Штраф за нарушение составляет от 10 до 20 МРП.

Главный специалист отдела Акжаикской рыбной инспекции Мади Зайдуллин напомнил жителям ЗКО о начале сезона нереста. Чтобы рыба могла спокойно вывести потомство, инспекция вводит временные ограничения на ловлю.

Запоминайте основные сроки:

На всех водоёмах, кроме реки Жайык и её пойменных водоёмов, запрет вступает в силу уже с 1 мая и продлится до конца месяца.

На реке Жайык и всех её протоках ограничения начнут действовать чуть позже: с 13 мая по 15 июня .

Ловля раков под строгим запретом на всей территории региона уже сейчас - запрет продлится до 15 июня.

По данным специалиста, в апреле стартовала масштабная акция "Бекіре-2026". До конца мая специалисты рыбной инспекции, полицейские и пограничники будут совместно патрулировать реки. Главная цель - дать рыбе, в том числе ценным осетровым видам, спокойно дойти до мест нереста.

За рыбалку в запретный период предусмотрены административные взыскания. Сумма зависит от тяжести нарушения:

За простое нарушение - 10 МРП (43 250 тенге).

За грубое нарушение - 20 МРП (86 500 тенге).

Если оплатить штраф в течение семи суток, действует скидка 50%. Инспекторы призывают жителей соблюдать закон и не мешать природному циклу размножения рыбы. Также призывают рыбаков-любителей проявлять сознательность и своевременно сообщать о браконьерстве.

