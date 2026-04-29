В поезде №117, следовавшем по маршруту, в ночь на 26 апреля произошёл конфликт. Около 00:30, на станции Казалы, в купе пассажирки зашёл мужчина, который, как выяснилось, должен был ехать на другом месте, сообщает Mgorod News со ссылкой на телеграм-канал "Криминальный Казахстан".

Пользователи соцсетей узнали в нём КВНщика и участника «Жайдармана» Акылбека Скендирова, выступавшего за команду «Аралас» и имеющего более 200 тысяч подписчиков в Instagram.

По словам женщины, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, вёл себя агрессивно, оскорблял её и проявлял навязчивое поведение. В 03:17 на станции Сексеул она обратилась в полицию, однако правоохранитель прибыл лишь спустя несколько часов.

Пассажирка утверждает, что из-за усталости и беспокойства за ребёнка была вынуждена подписать заявление об отсутствии претензий и записать соответствующее видео.

Позже она решила пересмотреть свою позицию и подала повторную жалобу, настаивая на проведении проверки.