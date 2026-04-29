За последние 10 лет сумма долга увеличилась в девять раз.

На пленарном заседании в Мажилисе депутат Магеррам Магеррамов выступил с инициативой создания государственного алиментного фонда. Парламентарий предложил использовать для его наполнения средства, поступающие от возврата незаконно приобретенных активов.

В ходе обсуждения поправок по вопросам исполнительного производства депутат отметил резкий рост невыплаченных обязательств. По его словам, за последние 10 лет сумма долга увеличилась в девять раз.

- В 2016 году, когда мы впервые заявили о необходимости создания алиментного фонда, задолженность составляла всего 2 млрд тенге. Сегодня, по данным Министерства юстиции, задолженность составляет уже 18 млрд тенге. И это только по тем задолженностям, где больше 3 месяцев. В Казахстане более 300 тыс. детей нуждаются в алиментах, среди них немало детей с инвалидностью, даже есть семьи, где несколько детей с особыми потребностями. Готово ли сегодня правительство, а именно Министерство юстиции создать алиментный фонд из неналоговых поступлений... из специального государственного фонда, формируемого за счет возврата незаконно приобретённых активов, и предусмотреть механизм регрессного возвращения с должника? - заявил мажилисмен, аргументируя необходимость создания фонда.

Вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков подтвердил, что вопрос находится в проработке. По его словам, решение требует согласования с Министерством финансов и Министерством национальной экономики, так как затрагивает бюджетные процессы.

Вопрос создания фонда поднимается депутатами с 2024 года, однако ранее правительство не поддерживало данную инициативу. Сейчас ведомство планирует повторно рассмотреть актуальность механизма с учетом критического объема задолженности.