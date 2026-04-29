Произошло это в Каргалинском районе.

В Каргалинском районе Актюбинской области обнаружены фрагменты объекта, похожего на беспилотный летательный аппарат. Как сообщили в департаменте полиции региона, сейчас совместно с уполномоченными службами проводится проверка.

- Объект обнаружен вне территории населенного пункта. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.

Также Telegram-канал Mash сообщил, что обломки дрона упали в районе приграничного села Алимбетовка 29 апреля около 8:30 утра - местные жители услышали грохот падения тяжелого предмета и обнаружили аппарат неподалеку от границы с российским Орском.

Айман КАРИМ