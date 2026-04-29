В Казахстане ликвидировали один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ.

В Казахстане прекращена деятельность одного из крупнейших теневых сервисов СНГ - "RAKS Exchange". Площадка специализировалась на обналичивании преступных доходов, полученных от интернет-мошенничества и продажи наркотиков. По данным АФМ, через этот узел проходили деньги более 200 наркомаркетов, а общий оборот системы превысил 224 млн долларов.

Раскрыть сложную схему удалось благодаря цифровым следам, которые оставили преступники в блокчейне.

- В ходе масштабного крипторасследования по принципу Follow the Money осуществлен блокчейн-анализ свыше 4 000 криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок. По итогам крипторасследования осуществлена заморозка цифровых активов на общую сумму более 9,7 млн USDT. На текущем этапе обеспечена конфискация части выявленных средств - 3,2 млн USDT. Доказано их преступное происхождение, в связи с чем средства зачислены на специальный счет Агентства, – говорится в сообщении.

Ликвидация RAKS Exchange парализовала работу сотен нелегальных магазинов, лишив их финансового фундамента. Сорваны крупные поставки товара, так как организаторы потеряли возможность безопасно проводить расчеты с поставщиками и обналичивать выручку.

Сейчас специалисты продолжают мониторинг подозрительных транзакций. Работа направлена на то, чтобы полностью исключить использование цифровых активов для вывода криминальных денег в реальный сектор экономики.