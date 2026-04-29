Мажилис одобрил в первом чтении поправки, которые запрещают привлекать сотрудников детсадов и колледжей к несвойственным им задачам, и вводят в закон понятие "академической честности".

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании приняли в первом чтении пакет законодательных поправок, направленных на укрепление социального статуса и защиты прав работников образования. Документ предусматривает усиление ответственности за привлечение педагогов к выполнению функций, не входящих в их должностные обязанности.

Ключевые изменения в сфере образования

В рамках работы над законопроектом были определены приоритетные направления, направленные на защиту сотрудников образовательной сферы:

Расширение защитных мер: запрет на привлечение педагогов государственных школ к мероприятиям негосударственных организаций теперь будет распространяться на работников детских садов, колледжей и других организаций образования.

Правовое регулирование: в законодательство вводится понятие "академическая честность" в качестве обязательной морально-этической нормы.

Научная деятельность: школьники получат право участвовать в научно-исследовательских проектах на уровне местных исполнительных органов.

Развитие инфраструктуры и медицины

Поправки также затрагивают вопросы государственно-частного партнерства (ГЧП). Законопроект расширяет перечень частных партнеров и концессионеров, которые могут участвовать в строительстве и эксплуатации объектов здравоохранения. Кроме того, создается правовая база для эффективного функционирования на территории Казахстана филиалов ведущих зарубежных университетов.

Отдельным блоком в документе прописаны нормы по совершенствованию медицинского образования. В частности, планируется законодательно определить курс на развитие системы непрерывного профессионального обучения врачей.