Решение пересмотрено кассационным судом по протесту Генеральной прокуратуры.

Кассационный суд пересмотрел приговор жителю Шымкента, организовавшему незаконный игорный бизнес. По данным Генеральной прокуратуры РК, осужденный контролировал онлайн-казино в виде покерного клуба, доступ к которому осуществлялся через мобильное приложение.

Ранее суд первой инстанции назначил мужчине условный срок, не решив вопрос о конфискации полученного дохода. Надзорный орган опротестовал это решение в вышестоящей инстанции.

По итогам рассмотрения дела вердикт был изменен:

- По протесту Генеральной прокуратуры кассационный суд отменил условное осуждение и назначил наказание в виде 4 лет реального лишения свободы. В пользу государства взыскано 2,8 млрд тенге - незаконный доход от онлайн-казино, - сообщили в Генпрокуратуре.

Сумма взыскания в размере 2,8 млрд тенге квалифицирована как доход от противоправной деятельности в особо крупном размере. Осужденный будет отбывать наказание в исправительном учреждении, а денежные средства перечислены в государственный бюджет.