Преподаватель истории из актюбинского лицея "Білім-инновация" Айбол Орынбек удостоен звания "Лучший педагог СНГ". Как сообщили в акимате Актюбинской области, финал международного конкурса профессионального мастерства прошел в Астане.

Для Айбола Ерболовича эта победа - не просто карьерное достижение, а продолжение семейного дела. Его дед, Уайыс, в 1930-е годы по поручению Темирбека Жургенова открывал одну из первых сельских школ. Именно эта историческая преемственность стала для педагога главной мотивацией при выборе профессии.

Айбол Орынбек работает в школе уже 13 лет. За это время он разработал собственные методики преподавания истории, которые помогают ученикам не просто заучивать даты, а осознанно подходить к изучению прошлого. По словам победителя, его главная цель - давать молодежи качественное образование, оставаясь верным заветам своего деда.