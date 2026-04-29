С начала мая между Алматы и Пусаном запускается прямое авиасообщение. Новый рейс свяжет южную столицу Казахстана с одним из крупнейших и технологически развитых городов Азии, сообщает Mgorod News со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Полёты будет выполнять южнокорейская авиакомпания EasterJet — рейсы запланированы дважды в неделю.

В акимате отмечают устойчивый рост интереса со стороны туристов из Южной Кореи. По данным за 2025 год, Алматы посетили свыше 23 тысяч граждан этой страны, что на 15,3% больше по сравнению с предыдущим годом.

Ожидается, что открытие нового маршрута поспособствует развитию туризма, укреплению деловых связей и культурного обмена, а также усилит позиции Алматы как одного из ключевых центров региона.