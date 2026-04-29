Жителей Западно-Казахстанской области приглашают на День открытых дверей в областную многопрофильную больницу. Здесь смогут получить консультацию пациенты с врождёнными патологиями челюстно-лицевой области.

Врачи будут принимать жителей старше 15 лет с такими проблемами, как послеоперационные дефекты, деформации челюстно-лицевой области, речевые нарушения, затруднённое носовое дыхание и другие состояния.

Во время мероприятия специалисты проведут осмотр и отберут пациентов для дальнейшего хирургического лечения. Операции планируют проводить с участием зарубежных врачей при поддержке благотворительного фонда "Операция Улыбка".

Также пациентов проконсультируют челюстно-лицевой хирург и оториноларинголог.

Приём проходит каждую среду и пятницу в 14:30 в корпусе №3 областной многопрофильной больницы.

По всем вопросам можно обратиться в медучреждение.