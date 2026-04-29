В первом квартале 2026 года на 140 предприятиях страны зафиксировали задержки выплат перед работниками. По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, общая сумма долга превысила 642 млн тенге, а число пострадавших сотрудников составило 1,1 тысячи человек.

По итогам проверок инспекторы труда вынесли 1110 обязательных к исполнению предписаний. Работодателей, нарушивших сроки выплат, оштрафовали в общей сложности на 136,5 млн тенге.

Для погашения задолженности власти установили на предприятиях жесткие графики выплат. К 1 апреля удалось защитить права 7 тысяч человек - им выплатили 463,3 млн тенге.

Всего с начала года госинспекторы провели 1723 проверки, в ходе которых обнаружили более двух тысяч нарушений трудового законодательства. Основная часть из них касается непосредственно сферы труда (1735 случаев), еще 305 фактов связаны с безопасностью и охраной на рабочих местах.

В Минтруда отмечают, что принятые административные меры позволили восстановить трудовые права 17,5 тысячи казахстанцев. Контроль за соблюдением законодательства на предприятиях продолжается в плановом режиме.