В Актобе вынесли приговор бывшему руководителю городского отдела жилищных отношений, который организовал незаконную раздачу госквартир. Как пояснили в прокуратуре Актюбинской области, чиновник использовал свои полномочия, чтобы обеспечить жильем 15 человек, которые даже не стояли в официальной очереди.

Схема работала в несколько этапов: сначала людям выдавали непригодные для жизни помещения, которые затем оперативно меняли на благоустроенные квартиры через решения жилищной комиссии. В итоге недвижимость приватизировали и перепродавали, что позволило участникам схемы извлечь прямую выгоду.

Суд №2 города Актобе счел вину экс-руководителя полностью доказанной. 29 апреля его приговорили к 6 годам лишения свободы.