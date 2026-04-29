Сейчас идёт самый важный, первый этап: дезинфекторы обрабатывают водоёмы, разливы и низины, где скопились талые воды. Именно там сейчас активно развиваются личинки насекомых.
Всего по плану нужно обработать 2000 гектаров водной поверхности. К 28 апреля план выполнен почти наполовину - очищено уже 800 гектаров, сообщили в управлении энергетики и ЖКХ ЗКО.
Специалисты уже поработали на следующих участках:
Низины вдоль улиц Тюленина и Шолохова;
Районы Телецентра и Центрального парка культуры и отдыха;
Спортбаза "Орал" (велодорожки и скейт-парк);
Некоторые озера и пруды;
Участки между Рыбцехом и Селекционным;
Поселок Зачаганск и водоем за ЗКАТУ;
Разливы в поселках Маштаково и Жамбыл.
- Как только комары начнут массово вылетать (стадия "имаго"), начнется второй этап. Масштабы увеличатся: планируется обработать 11 000 гектаров, включая сам Уральск и все пригородные посёлки, - дополнили в управлении.