С 16 апреля специалисты компании "Магтоксин" приступили к ежегодной травле гнуса.

Сейчас идёт самый важный, первый этап: дезинфекторы обрабатывают водоёмы, разливы и низины, где скопились талые воды. Именно там сейчас активно развиваются личинки насекомых.

Всего по плану нужно обработать 2000 гектаров водной поверхности. К 28 апреля план выполнен почти наполовину - очищено уже 800 гектаров, сообщили в управлении энергетики и ЖКХ ЗКО.

Специалисты уже поработали на следующих участках:

Низины вдоль улиц Тюленина и Шолохова;

Районы Телецентра и Центрального парка культуры и отдыха;

Спортбаза "Орал" (велодорожки и скейт-парк);

Некоторые озера и пруды;

Участки между Рыбцехом и Селекционным;

Поселок Зачаганск и водоем за ЗКАТУ;

Разливы в поселках Маштаково и Жамбыл.