В течение 9 месяцев житель Кызылорды преследовал девушку.

В Кызылординской области сразу три человека получили наказание по новой статье Уголовного кодекса - за сталкинг. Как сообщили в прокуратуре региона, один из осужденных превратил жизнь женщины в бесконечный кошмар, который длился почти год.

Житель Кызылорды прекрасно знал, что девушка не хочет иметь с ним ничего общего, но это его не остановило. Девять месяцев он буквально ходил за ней по пятам: караулил у подъезда, преследовал на работе и засыпал сообщениями в социальных сетях. Даже прямые требования оставить её в покое мужчина игнорировал, продолжая оказывать на жертву психологическое давление.

В итоге суд признал его виновным по статье 115-1 УК РК. За свою "настойчивость" казахстанец проведет 100 часов на общественных работах. Еще двое жителей области получили аналогичные сроки за похожее поведение.

В прокуратуре напомнили, что с 16 июля 2025 года в Уголовный кодекс РК введена статья 115-1, предусматривающая уголовную ответственность за сталкинг.

- Согласно указанной статье систематическое преследование лица, включая навязчивые звонки, слежка и иные действия, нарушающие право граждан на неприкосновенность частной жизни, являются уголовным правонарушением. За совершение данного правонарушения законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа до двухсот месячных расчётных показателей, общественных работ на срок до двухсот часов либо ареста на срок до пятидесяти суток, - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали казахстанцев уважать чужие границы и помнить: то, что кто-то считает "упорством", закон теперь трактует как преступление.