Среди жертв схода снежной лавины на руднике Ирокинда в Республика Бурятия оказался гражданин Казахстана, сообщает Mgorod News со ссылкой "Ақ жайық".

Как сообщили в Министерство иностранных дел Казахстана, 28 апреля российская сторона официально подтвердила гибель гражданина РК — А. Тицкого, 1990 года рождения.

Трагедия произошла в Муйском районе, примерно в 13 километрах от посёлка Ирокинда. В момент схода лавины на расчистке технологической дороги работали девять человек. Трое смогли выбраться самостоятельно, ещё шестеро оказались под толщей снега.

После происшествия на место прибыли спасатели и начались поисковые работы. В ночь на 29 апреля МЧС России сообщило, что тела всех шести погибших были обнаружены.

В МИД Казахстана добавили, что посольство страны поддерживает постоянный контакт с российскими органами для выяснения всех обстоятельств трагедии. Ситуация находится на контроле ведомства.

По факту случившегося в России возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлёкшем гибель двух и более человек. Расследование продолжается.