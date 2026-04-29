Правительство утвердило график отмены ценового регулирования. Сначала из-под контроля выйдут препараты стоимостью до 4300 тенге, а к концу года - весь аптечный ассортимент.

Правительство Казахстана утвердило этапы отмены государственного контроля цен на лекарственные средства в оптово-розничном сегменте. Как сообщили в пресс-службе правительства, соответствующие поручения ведомствам дал премьер-министр Олжас Бектенов.

Согласно графику, до 1 июня 2026 года будет завершено дерегулирование цен на препараты стоимостью до одного МРП (4 325 тенге). На втором этапе, до 1 декабря текущего года, планируется полностью снять ценовой контроль с лекарственных средств стоимостью свыше одного МРП.

Глава кабинета министров подчеркнул, что приоритетом является поддержка отечественных производителей и снижение административной нагрузки на бизнес.

- Правительство продолжит работу по снижению контрольной и административной нагрузки в рамках политики регулирования предпринимательской деятельности и расширению доступа бизнеса к мерам господдержки. В свою очередь, со стороны бизнеса необходимы ответные шаги в виде социальной ответственности, обеспечения безопасной и качественной фармацевтической продукции по доступной цене для широких слоёв населения, - сказал Олжас Бектенов.

Параллельно Министерству здравоохранения поручено до 1 июля обеспечить регистрацию лекарств и медизделий по принципу "единого окна". Также совместно с НПП "Атамекен" ведомство должно проработать механизм обеспечения баланса справедливой рыночной стоимости на продукцию отечественного производства.

Кроме того, Министерство национальной экономики примет меры по унификации налогообложения при импорте и реализации медикаментов. Предполагается установление единой льготной ставки НДС для всех участников рынка.