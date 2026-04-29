По версии немецкого следствия, задержанный собирал данные об оборонной промышленности Германии и передвижении военных колонн для российских спецслужб.

В столице Германии под стражу взят гражданин Казахстана, которого подозревают в разведывательной деятельности и подготовке диверсионных актов. Как передаёт издание DW, задержание произошло в Берлине в рамках расследования дела о сотрудничестве с иностранными спецслужбами.

Следствие полагает, что задержанный работал в интересах России. По предварительным данным, его активность началась не позднее мая 2025 года. Основной целью разведки были объекты оборонного сектора Германии и правительственная инфраструктура.

В материалах дела уточняются методы работы подозреваемого и перечень собранных им данных:

- По версии прокуратуры, он не позднее чем с мая 2025 года передавал российским спецслужбам информацию о немецкой оборонной промышленности - в частности, фотографии правительственных зданий в Берлине, военных колонн на автомагистралях и служебных автомобилей политиков. По данным следствия, казахстанец в основном делал фотографии на свой смартфон и передавал их контактному лицу в спецслужбе РФ, - сообщает издание.

На данный момент официальных комментариев от дипломатического представительства Казахстана не поступало. Немецкие правоохранительные органы продолжают расследование, чтобы установить полный масштаб деятельности задержанного и выявить возможных соучастников.